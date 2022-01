Caso Sobis: Veja os jogadores que já fizeram 'corpo mole' ao jogar contra ex-clubes

Após o ex-jogador do Cruzeiro Rafael Sobis ter admitido que fez “corpo mole” em uma partida contra o Internacional, seu time do Coração, muitas pessoas passaram a discutir o caso na Web. Várias delas até afirmaram que esse tipo de atitude é mais comum do que se imagina. Relembre, agora, casos de jogadores que teriam feito ‘corpo mole’ ao jogar contra antigos clubes.

Paysandu x Internacional

Partida entre Paysandu e Internacional (Reprodução: Raimundo Paccó/Arquivo O Liberal)

Prestes a completar 10 anos, uma polêmica ainda ronda a partida entre Paysandu x Internacional, em 2002, no Mangueirão. Nesse jogo, o Paysandu perdeu por 2 a 0 e esse placar ajudou o Inter a se manter na série A do brasileirão. Mas nos bastidores da partida, vários boatos surgiram de que quatro jogadores do Papão teriam entregado o jogo. Apesar de nada ter sido comprovado, Tourinho ficou marcado pela torcida. Vânderson e Zé Augusto, ídolos do Bicola que estavam na partida, falaram sobre o boato. Veja a entrevista:

Flamengo x Grêmio

Jogo entre Flamengo e Grêmio (Reprodução / Premiere)

Durante entrevista, após uma partida entre Flamengo e Grêmio, em 2021, Renato Gaúcho - que comandava o Urubu - foi questionado se facilitou o jogo para que o Grêmio, seu antigo clube, conseguisse empatar. No jogo, o Flamengo abriu 2 a 0 sobre o Grêmio no segundo tempo e ainda estava com um jogador a mais em campo. Mas, ainda assim acabou sofrendo o empate. Para se defender, Renato deixou claro que a pergunta o ofendia, mas a torcida ficou na bronca e chegou a falar que ele teria sido o responsável pelo placar.

Fortaleza x CRB

Jogo entre CRB e Fortaleza (Reprodução / Internet)

Uma das maiores polêmicas do futebol brasileiro envolve os clubes Fortaleza x CRB, em 2011. Os dois times foram acusados de manipular os resultados quando estavam decidindo o brasileirão da série C. Eles chegaram a responder judicialmente, após o Campinense - que foi rebaixado para a série D - os acusar de atrasar o início do segundo tempo do jogo, na última rodada. Nesse jogo, a torcida ficou na bronca com Carlinhos Bala.

Na partida, o CRB se classificou e o Fortaleza escapou do rebaixamento, após golear o time alagoano. Os times foram absolvidos das acusações, mas tiveram que pagar uma multa de R$ 20 mil por terem atrasado a entrada para o segundo tempo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web Vanessa Pinheiro)