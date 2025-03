Vai para bloquinhos ou quer evitar congestionamento? Veja como está o trânsito em Belém

Neste sábado de Carnaval, 1º de março de 2025, alguns bairros, como Umarizal, Comércio e Centro de Belém, recebem diversos blocos de rua, o que impacta o trânsito. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), implementou uma operação especial para garantir a mobilidade e a segurança viária durante o período festivo.

Devido às programações de Carnaval, algumas vias em Belém foram temporariamente interditadas. Especificamente, a Travessa Dom Romualdo de Seixas e a Avenida Marechal Hermes estão fechadas para acomodar o Circuito Mangueirosa.

Se você quer ir curtir a folia e quer saber o melhor caminho ou precisar passar pelos trechos, mas não quer enfrentar congestionamentos, acompanhe em tempo real como está o trânsito no Umarizal, no Comércio e no centro de Belém: