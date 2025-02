Quanto custa acompanhar o desfile das escolas de samba em Belém? Veja os valores

A Escolas de Samba Associadas (ESA) divulgou os preços para acompanhar os desfiles das escolas de samba de Belém, que acontecerão nos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Cabana.

A divulgação do foi feita através das redes sociais do ESA e, além dos preços de cada setor, foi divulgado também um mapa que ilustra onde ficará acomodado o público que confirmar presença no desfile deste ano.

O valor inicial para ter acesso à arquibancada da Aldeia Cabana custa R$ 15, porém esse valor é promocional e, após esta sexta (28), passará a custar R$ 20. Além do valor da arquibancada, outros setores estão sendo ofertados pela organização do desfile deste ano e os valores podem chegar a até R$ 3 mil para acompanhar os dois dias de desfile na Aldeia Cabana, na Avenida Pedro Miranda.

Veja os valores de cada setor

Frisa para oito pessoas

1 dia: R$ 800,00

2 dias: R$ 1.400,00

Camarote com 20 pessoas (térreo)

1 dia: R$ 2.000,00

2 dias: R$ 3.000,00

Camarote com 20 pessoas (superior)

1 dia: R$ 1.500,00

2 dias: R$ 2.500,00

Mesa coberta para 4 pessoas

R$ 300,00

Mesa descoberta para 4 pessoas

R$ 240,00

Arquibancada promocional (até 28/02)

R$ 15,00

Arquibancada 1° lote

R$ 20,00

Arquibancada 2° lote (até o dia do evento)

R$ 30,00