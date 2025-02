Preta Gil surge no carnaval de Salvador e é ovacionada pelo público; imagens

Preta Gil foi ovacionada pelo público após surgir no Carnaval de Salvador, na Bahia. Ela estava no Camarote Expresso 2222 na noite desta quinta-feira (27). Quando o trio de Margareth Menezes e Tatau passava na abertura oficial da festa, ela apareceu e emocionou a cantora.

“Cheguei recebendo muito amor”, disse nas redes sociais. Ela estava basnate emocionada com o momento e ergue as mãos também em agradecimento.

Nas imagens, divulgadas por internautas, Tatau pede para o público se virar em direção ao camarote. Em seguida, ele diz: “Te amamos muito, Pretinha”. Margareth Menezes também diz que ama muito a cantora. O público segue o embalo e comemora.

Preta Gil surge no Carnaval de Salvador (Fotos: AgNews)

Preta Gil ficou 55 dias internada em tratamento contra um câncer. A artista passou por uma cirurgia de 21 horas para a retirada de pelo menos seis focos de um tumor. Com alta, ela informou em uma entrevista recente que irá aproveitar alguns meses para descansar do período do hospital e que, em abril, irá para Nova York, nos EUA, para continuar os cuidados com a saúde e tentar novos medicamentos.