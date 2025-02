Gaby Amarantos celebra retorno ao Galo da Madrugada e promete show emocionante

O Galo da Madrugada, um dos maiores blocos de Carnaval do mundo, recebe neste sábado (1º) a cantora paraense Gaby Amarantos, que retorna ao evento. A artista promete um show emocionante, repleto de sucessos e da sonoridade amazônica.

Já em Recife, Gaby compartilhou sua alegria em participar mais uma vez do Galo. “Já tô aqui em Recife, olhando aqui pra praia, aqui de Boa Viagem, tão feliz. Todo ano estar aqui é uma alegria. Eu amo o Galo da Madrugada, eu amo essa cultura. O Galo desse ano tá belíssimo e eu tô muito feliz, muito feliz de poder estar aqui com esse time de artistas, todos os anos cantando pro meu Galo, recebendo amor e o carinho desse povo e dando de volta”, declarou.

A cantora destacou a emoção que sente antes de subir ao trio. “Esse ano, nossa, vai ser muito especial, assim, eu tô sentindo, meu corpo já tá tremendo desde agora de tanta euforia, alegria e felicidade de poder mais uma vez levar alegria pras pessoas, que essa é a minha missão de vida. Foi pra isso que eu vim”, afirmou.

Ela também agradeceu à organização do evento pelo convite e ressaltou como o Galo da Madrugada a faz se sentir valorizada como artista. “Cantar no Galo, receber esse convite do Guilherme, dos meninos do Galo, da diretoria do Galo todo ano, me faz me sentir uma artista muito especial, uma rainha”, finalizou.