Carnaval de Belém: Piratas da Batucada é a quarta escola a desfilar na Aldeia Amazônica neste sábado

A Piratas da Batucada foi a quarta das cinco escolas de samba do Grupo Especial de Belém a desfilar na Aldeia Amazônica neste sábado (15). Iniciando o desfile já na madrugada deste domingo (16), a agremiação do bairro do Reduto tem como enredo: “O Canto Caboclo da Amazônia”, retratando o misticismo, a herança indígena e africana e, por último, a música da periferia que ganha o mundo.

Este ano, a Piratas da Batucada trouxe 1.500 brincantes à avenida, com cada ala trazendo 100 integrantes. Os destaques no desfile da escola de samba foram as presenças das personalidades da música paraense Renato Lu, Pedrinho Callado, Marta Mariana, Creuza gomes e DJ Sainha, que estão relacionados com a musicalidade da escola.