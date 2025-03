Carnaval de Belém: Bole Bole encerra os desfiles na Aldeia Amazônica deste sábado (15)

A Associação Carnavalesca Bole Bole foi a quinta e última escola de samba do Grupo Especial de Belém a desfilar na Aldeia Amazônica já na madrugada deste domingo (16). A agremiação trouxe o enredo “Amazônia Ensolarada”, com alusão, também, à COP 30, o maior encontro para discutir ações contra as mudanças climática, que será realizado no mês de novembro em Belém.

A escola trouxe 1.300 brincantes para a avenida, sempre utilizando materiais sustentáveis na produção das vestimentas. Para a ala das baianas, com 50 brincantes, foi reutilizado o tecido da primeira ala para fazer os girassóis. Na ala que aborda o lixo, com 80 integrantes, foi utilizado usaram o tecido das outras alas. Na ala das crianças, a "quadrilha Pipoquinha", com 50 componentes, as fantasias retratam a uma água saudável, com pequenos peixes

Com o fim do desfile, a agremiação encerra as apresentações das escolas de samba do Grupo Especial de Belém, que ocorreram na noite da última sexta-feira (14) para sábado (15), e de sábado (15), para a madrugada de domingo (16).