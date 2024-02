Carnaval 2024: blocos tradicionais de Vigia desfilam e celebram a diversidade nesta segunda (12)

Os foliões já estão na expectativa para, na tarde desta segunda-feira (12), acompanhar os blocos no carnaval de Vigia, no nordeste do Pará. Por volta das 16 horas, chove um pouco no local. A festividade é um dos carnavais mais irreverentes do Estado. Os foliões que saem nos blocos também chamam a atenção para a diversidade e para a importância do respeito às diferenças, combatendo o preconceito, a discriminação e a lgbtfobia.

Nesta segunda-feira (12), desfilam pelo corredor da folia três blocos tradicionais. O primeiro é "As Virgienses", em que homens se vestem com roupas de mulheres. Deve começar o desfile às 17 horas. Depois, os "Cabrasurdos", em que as mulheres usam acessórios masculinos. Há, também, a "Gaiola das Loucas", o único bloco direcionado para o público LGBTQ+ no carnaval de Vigia e que vai encerar o carnaval nesta segunda-feira.

Pedro Palheta, representante do bloco “As Virgienses”, que é o mais antigo do município, disse que o tema deste ano é o seguinte: "É mais um ano de farra no Carnaval da Vigia".

Origem dos blocos

Tudo começou em 1985, como uma brincadeira entre amigos, quando ficou decidido que os brincantes que iriam pular o Carnaval na segunda-feira gorda estivessem fantasiados com trajes femininos. O ponto de encontro foi a rua de Nazaré com a avenida Marciolino Alves, que se manteve até os dias atuais. "Eles estavam ‘tomando uma’, como se diz, e resolveram usar as roupas das mulheres para festejar", contou.

Sandy Wendy, coordenadora do bloco "Gaiola das Loucas", disse que o bloco surgiu em 1997 por um grupo de amigos LGBTs que sofriam lgbtfobia nos blocos da cidade. "Surgiu como um ato de resistência e para poder brincar o carnaval de Vigia ", disse. Antes, saia no domingo. Agora, na segunda. "É um dos blocos mais esperados", afirmou.

O diferencial é que o bloco leva fantasias, como se fosse uma mini escola de samba, com DJ tocando Tribal.

Este ano o tema é "27 anos de resistência no carnaval de Vigia". Tem carros alegóricos, tendo como destaque principal a "Rainha da Gaiola".

Dilson Pimentel