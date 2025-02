CarnaBreves: folia toma conta do Marajó a partir deste sábado (1º)

Considerado como o maior Carnaval do Arquipélago do Marajó, no norte do estado do Pará, o CarnaBreves invade os espaços do município de Breves a partir deste sábado (1º) e prossegue até a terça-feira (4), com uma programação reunindo 17 atrações. Entre elas, estão a banda Babado Nvo, diretamente de Salvador (BA), DJ Assayag, Os Moreiras, Willy Lima, M.Synk, Baladeros e bandas e DJs locais.Para os quatro dias de folia, são aguardadas cerca de 40 mil pessoas. O CarnaBreves, realizada pela Prefeitura Municipal, movimenta a economia da cidade, gerando postos de trabalho e intensificando os setores de comércio e serviços mediante o incremento do turismo.

Além das atrações no palco principal, na avenida Rio Branco, o evento conta com 31 blocos de rua, como o CarnaRaros, que promove a visibilidade e a conscientização das doenças raras. Outro bloco é o CarnaCristo, e tem ainda o Bloco do Quinzinho para as crianças e outros blocos tradicionais da cidade.

O Carnaval 2025 de Breves tem o apoio da Prefeitura, na gestão do prefeito Xarão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e apoio da deputada Andréia Xarão e patrocínio do Banpará. O evento mobiliza todas as secretarias municipais.

A secretaria de Saúde disponibilizou a Farmácia Central como ponto de distribuição de camisinhas e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Já a Secretaria da Mulher irá promover uma campanha de combate a violência contra às mulheres. A de Assistência Social assume a campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. As demais secretarias municipais estão envolvidas para proporcionar um ambiente adequado e com segurança aos brincantes.