Carnaval 2024: Boi Faceiro comanda a festividade de São Caetano de Odivelas, nesta terça-feira (13)

Com um dos mais tradicionais carnavais de rua do Pará, os Bois de Máscara de São Caetano de Odivelas, no nordeste paraense, dão início ao arrastão do Boi Faceiro, que deve encerrar o último dia de folia no município, na tarde desta terça-feira (13). A expectativa é que cerca de 3 (três) mil pessoas participem do cortejo.

A festa de hoje é comandada pelo Boi Faceiro, que vai percorrer as ruas de São Caetano de Odivelas com elementos que misturam a festa junina e o carnaval, como as cores e a musicalidade. Faceiro foi o pioneiro do movimento dos bois mascarados, que começou no ano de 2006.

A estrutura do boi pesa aproximadamente 60 quilos e precisa de duas pessoas para carregar. Os responsáveis por conduzir o boi são chamados de "perna", diferente da maioria dos bois bumbás do resto do Brasil, que são conduzidas por uma única pessoa que leva o nome de "tripa".