Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Bloco Amor de Carnaval celebra 11 anos com homenagem a Belém e show inédito de Tamo Junto e Virtudão

O tradicional bloco Amor de Carnaval chega à sua 11ª edição no próximo dia 31 de janeiro com uma temática voltada à valorização da capital paraense, reforçando o conceito de um baile que une a memória dos carnavais com a identidade cultural de Belém

Bruna Dias Merabet
fonte

Bloco Amor de Carnaval celebra 11 anos no NaBêra (Henrique Huff)

Na sua 11ª edição, o bloco Amor de Carnaval não abandona o seu modelo de criação, mas sempre inova quando o assunto é entregar um evento de pré-Carnaval. No próximo dia 31 de janeiro, o bloco chega ao NaBêra com a temática “Viva Belém, com Amor!”. Entre as atrações, estão o tradicional Fica Comigo, Just Mike, Baladeros, Big Band DBL, Assayag, Alisson Muniz e a novidade: o Encontrin do Amor by Tmj & Virtudão.

“Anualmente, a gente entrega um evento temático que vai além de apenas uma festa; é realmente um conceito. Por exemplo, este ano queremos valorizar Belém e vamos entregar elementos que destaquem isso, seja na decoração ou em outros itens. A nossa praça de alimentação terá comidas típicas este ano”, antecipa Nazza Júnior, idealizador do bloco.

VEJA MAIS

image Ensaio Geral da Esa leva clássicos do carnaval às ruas de Belém neste domingo (1º)
Bloco realiza segunda edição com cortejo, fanfarra, artistas paraenses e samba-enredo

A banda Fica Comigo possui um repertório baseado em releituras de músicas do pagode dos anos 1990, com canções de grupos como Raça Negra, Katinguelê, Só Pra Contrariar e Exaltasamba. Mas, como citado, o Amor de Carnaval gosta de inovar e, este ano, chega com um show exclusivo unindo os grupos Tamo Junto e Virtudão.

“A gente quer entregar sempre novidades para que cada momento seja marcante para o nosso público; por isso, o nosso pré-evento é bastante comentado e o pós, mais ainda. Este ano, terá o Encontrin do Amor by Tmj & Virtudão, que chega inovando no mercado”, acrescenta Nazza Júnior.

Com muito pagode e músicas que estão na boca da galera, Tamo Junto e Virtudão chegam com a atmosfera de fazer um grande "baile" para o público no Amor de Carnaval. O Encontrin é um evento que as bandas fazem periodicamente, mas com shows individuais; porém, para o bloco, será uma apresentação com ambas juntas no palco.

“Quem conhece o Virtudão sabe que a gente ama passear pelos ritmos e canções que o público gosta, independentemente de ser pagode, sertanejo, brega ou rock doido. Então, acho que trazemos muito do que gostamos de tocar em um estilo único, que fez com que o Virtudão chegasse aqui após 15 anos de história. Além disso, gostamos de levar a nossa identidade cultural através do brega e do rock doido. Tudo isso já fazemos nos shows e vamos levar para energizar o Amor de Carnaval”, explica Letícia Moura, vocalista do Virtudão.

Ela destaca ainda que esse amor por Belém está sempre presente em seus shows e o bloco será mais um momento de valorizar essa característica. Essa conexão com as raízes paraenses promete ser o diferencial da edição. Ao unir o pagode moderno do Tamo Junto com a versatilidade rítmica do Virtudão, as duas frentes musicais dividem o mesmo microfone para celebrar a amizade com uma sonoridade que é a cara do verão amazônico.

“Recebemos o convite para trazer a nossa label ‘Encontrin’, que fazemos VTD e TMJ em datas especiais. No Amor de Carnaval, teremos a novidade de estarmos juntos no palco ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência nova para a gente e esperamos entregar uma vibe incrível para o público”, disse Renan Navarro, do TMJ.

O músico ainda antecipa que o repertório foi todo montado para contemplar as características e o talento dos cantores, valorizando sempre as músicas que fazem parte do período carnavalesco.

“Selecionamos o repertório que vai variar do pagode ao axé. Uma seleção feita com as experiências de cada banda, entendendo o que o público gosta de ouvir e encaixando com as características da Letícia e do Yuri Fofo”, pontua Renan.

Agende-se

Data: sábado, 31
Hora: 16h
Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda