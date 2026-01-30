Bloco Amor de Carnaval celebra 11 anos com homenagem a Belém e show inédito de Tamo Junto e Virtudão

Na sua 11ª edição, o bloco Amor de Carnaval não abandona o seu modelo de criação, mas sempre inova quando o assunto é entregar um evento de pré-Carnaval. No próximo dia 31 de janeiro, o bloco chega ao NaBêra com a temática “Viva Belém, com Amor!”. Entre as atrações, estão o tradicional Fica Comigo, Just Mike, Baladeros, Big Band DBL, Assayag, Alisson Muniz e a novidade: o Encontrin do Amor by Tmj & Virtudão.

“Anualmente, a gente entrega um evento temático que vai além de apenas uma festa; é realmente um conceito. Por exemplo, este ano queremos valorizar Belém e vamos entregar elementos que destaquem isso, seja na decoração ou em outros itens. A nossa praça de alimentação terá comidas típicas este ano”, antecipa Nazza Júnior, idealizador do bloco.

A banda Fica Comigo possui um repertório baseado em releituras de músicas do pagode dos anos 1990, com canções de grupos como Raça Negra, Katinguelê, Só Pra Contrariar e Exaltasamba. Mas, como citado, o Amor de Carnaval gosta de inovar e, este ano, chega com um show exclusivo unindo os grupos Tamo Junto e Virtudão.

“A gente quer entregar sempre novidades para que cada momento seja marcante para o nosso público; por isso, o nosso pré-evento é bastante comentado e o pós, mais ainda. Este ano, terá o Encontrin do Amor by Tmj & Virtudão, que chega inovando no mercado”, acrescenta Nazza Júnior.

Com muito pagode e músicas que estão na boca da galera, Tamo Junto e Virtudão chegam com a atmosfera de fazer um grande "baile" para o público no Amor de Carnaval. O Encontrin é um evento que as bandas fazem periodicamente, mas com shows individuais; porém, para o bloco, será uma apresentação com ambas juntas no palco.

“Quem conhece o Virtudão sabe que a gente ama passear pelos ritmos e canções que o público gosta, independentemente de ser pagode, sertanejo, brega ou rock doido. Então, acho que trazemos muito do que gostamos de tocar em um estilo único, que fez com que o Virtudão chegasse aqui após 15 anos de história. Além disso, gostamos de levar a nossa identidade cultural através do brega e do rock doido. Tudo isso já fazemos nos shows e vamos levar para energizar o Amor de Carnaval”, explica Letícia Moura, vocalista do Virtudão.

Ela destaca ainda que esse amor por Belém está sempre presente em seus shows e o bloco será mais um momento de valorizar essa característica. Essa conexão com as raízes paraenses promete ser o diferencial da edição. Ao unir o pagode moderno do Tamo Junto com a versatilidade rítmica do Virtudão, as duas frentes musicais dividem o mesmo microfone para celebrar a amizade com uma sonoridade que é a cara do verão amazônico.

“Recebemos o convite para trazer a nossa label ‘Encontrin’, que fazemos VTD e TMJ em datas especiais. No Amor de Carnaval, teremos a novidade de estarmos juntos no palco ao mesmo tempo. Vai ser uma experiência nova para a gente e esperamos entregar uma vibe incrível para o público”, disse Renan Navarro, do TMJ.

O músico ainda antecipa que o repertório foi todo montado para contemplar as características e o talento dos cantores, valorizando sempre as músicas que fazem parte do período carnavalesco.

“Selecionamos o repertório que vai variar do pagode ao axé. Uma seleção feita com as experiências de cada banda, entendendo o que o público gosta de ouvir e encaixando com as características da Letícia e do Yuri Fofo”, pontua Renan.

Agende-se

Data: sábado, 31

Hora: 16h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha