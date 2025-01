Belém se prepara para o Carnaval de 2025 na Aldeia Cabana; distritos também serão contemplados

Em primeira reunião com a Escolas de Samba Associadas (Esa), na manhã desta quinta-feira (09), na Fundação Cultural de Belém (Fumbel), o presidente Fernando Guga Gomes e secretária de turismo e cultura, Cilene Sabino, garantiram a realização de um Carnaval grandioso para Belém em 2025.

“Nossa intenção é valorizar a cultura, a Esa tem a proposta do Carnaval sustentável, sem dúvidas é uma festa inclusiva e que promove junção de ritmos e pessoas. Então é claro que o nosso interesse é fazer um grandioso carnaval dentro das possibilidades da Prefeitura de Belém e com a colaboração da Esa", disse Guga.

Na reunião a secretária destacou ainda a importância de fortalecer o Carnaval nos distritos, para além da capital. Além disso, foi debatido as questões estruturais de realização do evento, bem como as dependências da Aldeia Cabana “Davi Miguel”, à empregabilidade dos órgãos envolvidos e a participação artística, cultural e técnica da disputa de Carnaval.

“O Carnaval é uma festa de todos e para todos, um momento de extravasar a alegria do povo que vem pela folia ou pelo amor as suas agremiações. Esse posicionamento da Prefeitura Municipal de Belém, em se dispor a realizar um grande carnaval, é para além de contemplar as escolas, contempla o povo! E essa é a principal intenção da Esa, um grande espetáculo para suas comunidades.” Pontuou o presidente da Esa, Fernando “Guga” Gomes.

Ficou marcado outros encontros para deslocamento aos distritos, debates de regulamento e publicação do edital. Na reunião estiveram presentes o deputado estadual, Victor Dias, o vereador Felipe Vinagre e o secretário adjunto de justiça, Raimundo Feliz.