Brasileiros perdem a virgindade aos 18 anos e têm 10 parceiros sexuais durante a vida, diz estudo

Uma pesquisa recente, chamada de International Sex Survey, fez um levantamento sobre o comportamento sexual dos brasileiros. Realizado entre 2021 e 2022, o estudo envolveu 45 países e 82 mil participantes. Entre eles, 3.650 eram brasileiros.

Os resultados mostraram que, em média, os brasileiros têm sua primeira relação sexual aos 18 anos, uma fase da vida em que a maturidade emocional está mais desenvolvida. O estudo também revelou uma média de até 10 parceiros ao longo da vida.

Além disso, a pesquisa aborda aspectos mais íntimos, mostrando que quase 100% dos participantes brasileiros admitiram ter se masturbado pelo menos uma vez na vida e 81% tiveram relações sexuais com parceiros casuais em algum momento.

O psiquiatra Marco Scanavino, que liderou o estudo, observou que os resultados revelam uma tendência de abertura e satisfação na vida sexual entre os brasileiros. Para o portal G1, ele destacou que o anonimato na pesquisa permitiu que as pessoas se sentissem mais confortáveis para compartilhar suas experiências.

VEJA MAIS

Brasileiros e a pornografia

Um dado que chamou atenção foi a frequência com que os brasileiros assistem pornografia. Segundo o estudo, a média é de 2 a 3 vezes por semana, de acordo com o levantamento do último ano. Embora a exploração da sexualidade seja uma parte natural da vida, a pesquisa ressalta que esse comportamento pode trazer alguns problemas, especialmente sobre estabelecer relações saudáveis e satisfatórias.

O acesso frequente à pornografia pode afetar negativamente a iniciação sexual. Os jovens, especialmente, podem sentir a pressão de se compararem com o que veem em filmes pornográficos, distorcendo suas expectativas.

(*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)