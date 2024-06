WhatsApp apresenta instabilidade no envio de mídias nesta quinta-feira (27/6)

Usuários do aplicativo WhatsApp vêm sofrendo com instabilidades na rede social na tarde desta quinta-feira (27). Eles relatam principalmente dificuldades no envio de áudios ou arquivos como fotos e vídeos.

O site Downdetector, especialista em monitoramento de plataformas instáveis, recebeu mais de 4.600 reclamações sobre falhas no aplicativo e 75% dos relatos apontam problema no envio de mensagens.

O site Downdetector recebeu mais de 4.600 reclamações sobre falhas no aplicativo (Foto: Reprodução)

Empresa responsável pelo aplicativo, a Meta informou ao portal G1 que está tentando corrigir a falha. "Estamos cientes de problemas com o envio de mídias e estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível", disse em nota.

VEJA MAIS

O assunto chegou ao tópico mais comentados do X (ex-Twitter), onde alguns usuários falaram sobre a situação com humor. "Tropeçaram no fio que liga o Whatsapp e tão silenciando meus áudios", disse uma pessoa. "O whatsapp caindo pela milésima vez e eu automaticamente migrei pro twitter", falou outro.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Ádna Figueira, editora de Oliberal.com)