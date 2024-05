VÍDEO: Rolo compressor passa por cima dos pés de mulher deitada em rua

Uma mulher teve os pés esmagados por um rolo compressor na noite de quinta-feira (23/5). O caso aconteceu no setor Solar Ville, em Goiânia, capital de Goiás. O incidente foi registrado por câmeras de segurança.

A máquina, que estava a serviço da Prefeitura de Goiânia, foi transportada sem que o operador prestasse socorro à vítima. O Metrópoles tentou contato com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) para obter informações sobre o ocorrido, mas não recebeu resposta até a última atualização deste assunto. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

No momento do acidente, a mulher estava deitada na calçada com os pés na rua quando o rolo compressor passou. Veja como imagens: