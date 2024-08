Criança de 7 anos é injustamente acusada de furto em loja de doces: 'Não roubei nada'

Um menino de 7 anos foi acusado pelo gerente de uma loja de doces, na Zona Leste de São Paulo, de ter comido um pacote de bolachas sem pagar. O incidente ocorreu no dia 22 de agosto e ganhou destaque nas redes sociais após a mãe da criança expor a situação.

A loja Magic Doces, localizada em Cidade Tiradentes, alegou que o menino foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando o pacote de bolachas. No entanto, a mãe, Giovanna Santos, afirmou que, ao solicitar as imagens, o gerente admitiu não ter provas do suposto furto.

VEJA MAIS

Em um vídeo gravado pela mãe, a criança aparece constrangida e diz: "Eu não roubei nada". O diálogo e as imagens dos dois viralizaram nas redes sociais nesta semana.

“Eu sei que você não roubou, meu amor. Eu sei... mamãe sabe que você não roubou. A mamãe sabe o filho que ela educa, viu?!", fala, emocionada, Giovanna para o filho na gravação. "Não precisa ficar assustado, não, tá bom? A mamãe tá aqui, tá?."

Nos vídeos da câmera de segurança do mercado, é possível ver o momento em que o funcionário abordou a criança e seus pais. Giovanna, que estava na loja para comprar itens para o aniversário do filho, denunciou o gerente por racismo, alegando que a abordagem foi discriminatória, uma vez que eram os únicos negros na fila do caixa.

"O gerente disse: 'A gente viu pelas câmeras seu filho pegando as bolachas, comendo e escondendo o pacote vazio atrás das prateleiras'", falou Giovanna sobre o que, segundo ela, ouviu do funcionário da Magic Doces.

O advogado da loja, Alexandre Aivazoglou, se pronunciou e informou que as imagens mostram que a abordagem do gerente à família foi "mansa, educada". Ainda segundo Alexandre, "é um absurdo acusar o gerente de racista".

De acordo com o advogado, a Magic Doces "tem funcionário da pele preta. E a grande maioria dos seus clientes são negros".

Após a repercussão do caso, a loja Magic Doces emitiu uma nota reconhecendo o erro do funcionário ao acusar o garoto sem provas e afirmou que não compactua com atitudes discriminatórias ou preconceituosas. A família planeja processar a loja por racismo e danos morais.

(Imagem/Reprodução)