Idoso morre ao ser atropelado por motociclista que 'empinava' veículo em via pública

Uma manobra perigosa feita em via pública acabou por vitimar um idoso que caminhava tranquilamente pela rua na tarde do último domingo (31) em Uberlândia (MG). A prática de "empinar" usada por alguns motociclistas, que consiste em deixar apenas uma das rodas do veículo no chão, foi a causa do acidente fatal que foi registrado por uma câmera de segurança. As informações são do portal O Impacto.

As imagens mostram o idoso andando pela rua quando o motoqueiro surge no vídeo já fazendo a manobra e acaba atropelando o idoso, que parece não fazer maior esforço para se desvencilhar do veículo por acreditar que o condutor o estaria vendo. Depois de colidir com a vítima, que cai imediatamente após o impacto, o motociclosta foge do local.

Bombeiros foram acionados para socorrer o idoso e constataram que ele sofreu traumatismo craniano decorrente da violência com que foi atingido. A vítima não respirava mais e acabou morreu na rua. A Polícia Militar fez buscas pelo suspeito.

De acordo com moradores da região, o mesmo motociclista já foi visto outras vezes fazendo manobras de risco e, além disso, tem passagem pela polícia por ameaça, tráfico de drogas, direção perigosa, desobediência e lesão corporal.