Vídeo: Homem é retirado de bagageiro de mão após turbulência em voo da Air Europa

Na madrugada desta segunda-feira (1º), um vídeo gravado por um dos 325 passageiros a bordo do Boeing 787-9 Dreamliner da Air Europa registrou o momento em que um homem foi retirado do compartimento de bagagem de mão, após a aeronave enfrentar uma forte turbulência e precisar fazer um pouso emergencial no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em Natal, Rio Grande do Norte.

No vídeo, é possível ouvir o barulho intenso da aeronave e ver as luzes apagadas, indicando que o passageiro foi retirado do compartimento ainda durante o voo. Dois homens ajudaram a vítima a sair do espaço destinado a bagagens de tamanho reduzido, como mochilas e bolsas de mão. A gravação, que rapidamente se espalhou nas redes sociais, também mostra passageiros deixando a aeronave após o pouso, com várias peças soltas visíveis no interior do avião devido aos fortes tremores.

De acordo com Jorge Leal Medeiros, engenheiro aeronáutico e professor de Transportes Aéreos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), a combinação de turbulência severa e o não uso adequado do cinto de segurança agravou a situação. "É um tipo de turbulência comum perto da linha do Equador, na região de convergência entre os trópicos. Então, é comum que voos que cruzam os hemisférios, como da Europa para a América do Sul, sejam afetados", explicou Medeiros em entrevista à CNN.

O voo, que partiu de Madri, Espanha, com destino a Montevidéu, Uruguai, realizou o pouso de emergência em Natal como medida protocolar para oferecer atendimento médico aos passageiros. De acordo com Medeiros, danos na aeronave são raros em situações como essa, sendo mais comum que pessoas não usando o cinto de segurança corretamente sofram ferimentos.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Norte informou à CNN que 30 pessoas a bordo foram socorridas. A concessionária que administra o aeroporto acionou o Samu, que mobilizou 15 ambulâncias para atender as vítimas.