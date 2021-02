Vídeo de arcebispo em roda de capoeira viraliza: 'aceitei o desafio'

Um vídeo do arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni Demettino Castro, 59, em uma roda de capoeira em Salvador, viralizou essa semana. Nas imagens, Dom Zanoni mostra ginga e vai até o chão no Centro Histórico da capital baiana. "Não sou capoeirista, mas aceitei o desafio", escreveu no post.

"A capoeira até pouco tempo era criminalizada. E foi com um protagonista negro, o Mestre Bimba, que essa arte, essa cultura foi ocupando espaço na nossa sociedade", disse em uma entrevista.

"[A capoeira] É para todo mundo, restauração da vida. É uma expressão de resistência da construção de um mundo melhor", acrescentou.