VÍDEO: Casal em moto resgata cadelinha perdida na estrada e viraliza nas redes sociais

O vídeo do casal de namorados, Emily Ramires e Carlinhos Lemes, resgatando a cadelinha Luna, viralizou na web com mais de 75 mil compartilhamentos, novo mil comentários e 27 mil curtidas até a última quarta-feira (9).

Luna foi encontrada na segunda-feira (7), quando os dois passavam de moto pela rodovia localizada na MS-419, na região de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Eles viram a cadela correndo no meio da estrada e pararam.

Apesar de terem filmado o resgate e da grande repercussão, o par disse em entrevista, ao site O Pantaneiro, que não tiveram a menor intenção de bombar na internet.

“Nem passou isso na nossa cabeça! Milhares de pessoas estão se preocupando com a Luna, existem muitas outras pessoas boas”, afirma Emily.

‘’Não tinha como ela ter fugido de casa ou algo assim. Nesses dois dias dela aqui comigo, já deu para perceber que não vai muito longe, está sempre perto, foi no máximo na esquina ao lado de casa”, disse.

Ela é muito quietinha! Imagino que está com trauma ou medo de ser deixada de novo”, concluiu a jovem.

Veja o vídeo: