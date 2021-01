VÍDEO: banhistas ‘brincam’ com sucuri de três metros que surge em balneário

Banhistas que conversavam e bebiam no Balneário Municipal de Bonito, no Mato Grosso do Sul foram “visitados” por uma sucuri de três metros. Primeiro, a serpente apareceu sob a água, depois colocou o nariz de fora para respirar.

A cena acabou registrada e, claro, nas redes sociais. Um dos turistas pergunta para outro: “Já bateu foto?” O amigo responde que sim, mas pede que ele se aproxime do animal, para uma nova foto. O banhista se arrisca e fica a menos de dois metros do animal.

Uma internauta postou: "Affs, ela está no hábitat natural dela e o pessoal não sai de perto. Acho um absurdo, depois que ela atacar por se sentir ameaçada esse mesmo povo vai tentar matar. Povo sem noção!"

Outro advertiu: "Não sabem eles que se ela agarrar ela não solta nunca mais, só depois de se alimentar ou morrer."