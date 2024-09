Venezuelano que levava 205 kg de maconha morre após acidente durante fuga da polícia

O motorista de um carro que transportava 205 quilos de maconha morreu após sofrer um acidente ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar de Minas Gerais. O caso ocorreu na manhã do sábado, 31, na rodovia MGC-497, entre as cidades de Iturama e Campina Verde. Segundo a corporação, o motorista era venezuelano. Ele foi encaminhado em estado grave para um hospital em Uberaba (MG), onde morreu.

A corporação informou que o Comando de Policiamento Especializado (CPE) fazia operação de combate ao tráfico de drogas com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Uberlândia. Policiais pediram para um carro Volkswagen Voyage, que vinha de Uberlândia, parar. Mas o motorista desobedeceu o comando. De acordo com a PM, o carro fugiu por 10 quilômetros, até sofrer o acidente.



A Polícia Civil de Minas Gerais informou ter feito a perícia oficial no local do acidente, quando foram identificados os tabletes de maconha. A corporação afirmou que o material será analisado e que o corpo do motorista foi levado ao Posto Médico-legal para exames de necropsia e identificação. Foi instaurado inquérito para investigar o caso.