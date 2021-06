Vacinas da Jansen chegam ao Brasil na manhã desta terça-feira (22)

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga acompanhou na manhã desta terça-feira (22) a chegada de 1,5 milhão de doses da vacina Janssen, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A recepção ocorreu após uma semana do previsto anteriormente. “São vacinas úteis, como as outras, mas essa é uma dose única, o que permite uma imunização mais rápida", explicou o ministro nesta semana.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, a pasta ainda negocia a chegada de doses adicionais. “Esse quantitativo que o ministro indicou, de 1,5 milhão de doses, estamos trabalhando ainda para tentar algumas confirmações ainda essa semana para doses adicionais desse novo imunizante, que passará a integrar então o PNI (Programa Nacional de Imunização) ”, afirmou Cruz.

De acordo com informações publicadas pelo portal G1, Rodrigo Cruz também informou que o Brasil pode receber, até o fim deste mês, 1 milhão de doses adicionais da CoronaVac produzidas na China. Esse lote viria junto com o princípio ativo que deve chegar na próxima quinta (24) para a fabricação das doses no Instituto Butantan, em São Paulo.