Um morto, 10 feridos, 21 casas interditadas: o que se sabe sobre explosão no Tatuapé

Incidente ocorreu na noite de quinta-feira, 13, em residência utilizada como local de armazenamento irregular de artefatos explosivos

O Liberal com informações AE

Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após uma explosão seguida de incêndio em uma residência no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite de quinta-feira, 13. O local era utilizado como depósito irregular de fogos de artifício, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP).

A ocorrência foi registrada na Rua Francisco Bueno, 7, por volta das 19h50. Câmeras de monitoramento registraram rajadas de fogos cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

A Polícia ainda investiga o incidente. A força do impacto levou à interdição temporária da Avenida Salim Farah Maluf para a atuação das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU.

Como ocorreu a explosão?

A explosão, seguida por um incêndio, ocorreu em uma residência que funcionava de forma irregular como depósito de fogos de artifício. Imóveis vizinhos foram atingidos, assim como veículos que estavam estacionados na região, e estruturas metálicas foram derrubadas.

Após a detonação do material explosivo, fogos e fumaça tomaram a Avenida Salim Farah Maluf, que fica a poucos metros da casa onde a explosão aconteceu.

Vítima fatal da explosão

O Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar foi acionado e localizou um corpo carbonizado entre os escombros durante o rescaldo. A vítima é um homem, que seria o responsável por armazenar ilegalmente os artefatos explosivos no interior do imóvel.

Quem são os feridos?

No total, 10 pessoas ficaram feridas. A proprietária do imóvel, com ferimentos na cabeça, e o filho, com lesões leves, foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro. Outras vítimas foram socorridas em unidades de saúde próximas ou atendidas no local pelas equipes de resgate.

Casas e bens afetados

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatou um grande dano patrimonial. Até o momento, 21 imóveis foram interditados, e os moradores afetados foram abrigados por familiares.

Investigação do caso

O caso foi registrado como explosão, crime ambiental e lesão corporal no 30° Distrito Policial, no Tatuapé. O local passará por perícia, e o corpo carbonizado será submetido a exame necroscópico no Instituto Médico-Legal.

A SSP-SP reforça que o armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população. Todas as medidas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos estão sendo adotadas.

Palavras-chave

EXPLOSÃO/INCÊNDIO/SP/ZONA LESTE/FOGOS DE ARTIFÍCIO
Brasil
