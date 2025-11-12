Capa Jornal Amazônia
'Tem bomba, chama o GATE': quem é o grupo de elite da PM que resgatou motorista no Rodoanel

A ação no Rodoanel foi considerada de 'alta criticidade' por haver risco de explosão em uma das rodovias mais movimentadas do Estado

Estadão Conteúdo

Força de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), que resgatou um caminhoneiro sequestrado e amarrado com supostas bombas, nesta quarta-feira, 12, no Rodoanel Mário Covas, em Itapecerica da Serra, é chamada a intervir sempre que há operações de alto risco. Segundo um oficial na PM, o lema é: "Tem bomba, tem alto risco, chama o GATE".

A ação no Rodoanel foi considerada de 'alta criticidade' pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, por haver risco de explosão em uma das rodovias mais movimentadas do Estado.

O Gate atua no resgate de reféns, negociações de crise, ações antiterror e desarmamento de bombas. A equipe é composta por agentes especializados em negociações, identificação de artefatos e desarmamento de explosivos, contando também com snipers para neutralizar alvos em de fracasso das negociações. Muitos explosivistas do Gate têm cursos no exterior.

Desde que foi criado, em 1988, o Gate atuou em cerca de 800 ações de alto risco, muitas delas envolvendo sequestros, ataques a bancos e carros-fortes com explosivos e ações antibombas e antiterror. O grupo da PM paulista é considerado o que mais atende ocorrências críticas do mundo, depois do FBI - Federal Bureau of Investigation, dos Estados Unidos, segundo a corporação. Os especialistas do Gate dão cursos para outros policiais sobre gerenciamento de crise, negociação, ações táticas especiais e intervenções em ocorrências envolvendo explosivos.

A equipe operacional está distribuída em três companhias do 4° Batalhão de Polícia de Choque (Batalhão de Operações Especiais de São Paulo), subordinado ao Policiamento de Choque. Operacionalmente, o grupo especial está dividido em unidade de intervenções táticas, equipe de snipers, equipe de negociação e esquadrão antibombas.

RODOANEL/INTERDIÇÃO/SUSPEITA/SEQUESTRO/BOMBA/GATE
