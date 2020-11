Saúde: País registra 231 mortes por covid-19 em 24h, total chega a 162.628

O Brasil registrou 231 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 162.628 o número total de óbitos no País em razão da doença.

De ontem para hoje, foram contabilizados 10.917 novos casos de covid-19, elevando o total de registros no País para 5.675.032. O Ministério da Saúde continua com os dados sobre pacientes recuperados e em acompanhamento desatualizados, em razão de problemas técnicos. "Devido a problemas técnicos os dados foram inviabilizados de serem atualizados ou podem sofrer alterações futuras. As informações serão atualizadas ou corrigidas após restabelecimento da rede do Ministério da Saúde", informa a Pasta.

Os dados referentes ao Estado de São Paulo também não estão atualizados e são relativos à última quinta-feira, 5, quando o Estado registrava 1.125.936 casos de covid e 39.717 mortes. (Equipe AE)