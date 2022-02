Sargento flagrado com cocaína no avião da FAB é condenado a 14 anos de prisão

O sargento da Força Aérea Brasileira (FAB) Manoel da Silva Rodrigues foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão e multa pela Justiça Militar da União. Ele foi detido com 37 quilos de cocaína quando viajava como parte da tripulação de apoio do presidente Jair Bolsonaro, em 2019. As informações são da Folha.

Segundo o juiz militar Frederico Magno de Melo Veras, o contexto fático da apreensão da droga indica que o acusado se dedicava à atividade criminosa. A pena subiu de 8 anos e 9 meses para 14 anos devido aos agravantes.

Para o magistrado, o militar agiu de má fé por ter conhecimento das regras internas a serem burladas para transportar a droga.

O juiz alega que Rodrigues se valeu dos conhecimentos adquiridos como militar para se esquivar da fiscalização das bagagens pessoais, onde estava armazenada a droga.

O sargento foi condenado em 2020 pela Justiça da Espanha, onde está detido, a cumprir seis anos de prisão. O militar se indicou favorável a que o tempo cumprido na Espanha seja descontado da pena imposta nesta terça (15).

A decisão ficará a cargo do juiz de execução quando o condenado se apresentar às autoridades brasileiras.

O inquérito da Aeronáutica apontou que o sargento só precisou passar a bagagem pelo raio-x em Sevilha, na Espanha. Na Base Aérea de Brasília, houve apenas pesagem das malas, mas nem por este procedimento Silva Rodrigues teria passado, já que teria embarcado junto com as comissárias, mesmo que estivesse na condição de passageiro.

Na Espanha, o raio-x detectou presença de material orgânico na bagagem do sargento. Mas, questionado, ele afirmou que levava queijo a uma prima que morava no país. No entanto, após as autoridades perceberem a presença de cocaína, o militar não disse mais nada. Ele afirmou à Justiça Militar que não sabia que havia cocaína na bagagem.