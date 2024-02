Romance inusitado: casal se conhece após vídeo em igreja viralizar

A história de amor aconteceu na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, após um vídeo viralizar no tiktok. No último domingo (28), a jovem Thalia Mara filmou um rapaz desconhecido durante uma missa em uma paróquia local. No vídeo a jovem escreveu “Para o homem que vi na igreja e não sei se verei novamente, que Deus te ilumine e te proteja”.

Em pouco tempo a postagem viralizou nas redes sociais e no dia seguinte alcançou o rapaz identificado como Marcelo Guarnieri. O homem estava distraído enquanto tocavam uma música durante a missa. Aquela altura a história já tinha fãs que torciam para que o casal se encontrasse.

Marcelo sequer possuía conta no TikTok, plataforma onde o vídeo foi originalmente postado, mas logo criou. O primeiro encontro veio na quarta-feira, em um restaurante local e regado de um clima romântico, com direito até a buquê de flores. Desde então o casal passou a manter as redes ativas e alimentar os fãs do casal da igreja constantemente.

Agora a moça do vídeo acumula aproximadamente 45 mil seguidores em seu perfil, as últimas atualizações já mostravam que o casal se preparava para conhecer as famílias de ambos. O pai do rapaz chegou a se manifestar junto aos muitos fãs da história. “Graças a Deus, eu acho que ele desencalha agora. Vamos torcer para que dê certo", afirmou.