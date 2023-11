Rio registra sensação térmica de 52,7°C na manhã desta segunda-feira (13)

Na manhã desta segunda-feira (13), a cidade de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, registrou a sensação térmica de 52,7°C, com a temperatura de 36,4°C, podendo chegar a 41°C. O número ultrapassou a sensação de domingo (12), que chegou a 50,5°C. A maior sensação térmica registrada foi em fevereiro, com 58,3°C, em Santa Cruz.

A previsão para esta segunda-feira (13) é de céu claro e sem chuvas, com ventos fracos a moderado, com máxima de 41°C.

O RJ é um dos estados do país atingidos pela onda de calor que colocou em alerta as regiões Centro-Oeste e Sudeste. As altas temperaturas podem desencadear problemas de saúde e, por isso, é fundamental alguns cuidados para diminuir o impacto do calor.

Previsão do tempo para os próximos dias

Na terça-feira (14), o tempo continuará estável e não há previsão de chuvas. Os ventos estarão fracos a moderados e a temperatura máxima pode chegar a 41°C. Já na quarta-feira (15) e na quinta-feira (16) áreas de instabilidade vão influenciar o tempo na cidade, com previsão de pancadas rápidas de chuva moderada nos períodos da tarde e noite. A máxima é de 40°C.

Na sexta-feira (17), ventos úmidos do oceano aumentarão a nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas vão diminuir, com máxima de 37°C e mínima de 22°C.

