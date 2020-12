Repórter se infiltra para entrar em festa de Neymar

O “Neymarpalooza”, como está sendo chamada a festa de Réveillon de cinco dias do jogador, está dando o que falar, ainda que a assessoria de imprensa continua negando e o atacante do PSG mantenha o silêncio. No entanto, diversos veículos de imprensa descobriram e divulgaram detalhes do evento. Entre eles, a CNN Brasil, que tem até uma repórter infiltrada nas comemorações.

Mariana Vasques foi a escolhida. Ela trabalha como editora da CNN Brasil desde janeiro de 2020. Antes, a jornalista trabalhou por quatro anos na Record. Ela tem o perfil no Instagram fechado e apagou que trabalha para a emissora na rede social. No entanto, as informações continuam disponíveis em sua página no LinkedIn.

A jornalista é próxima da modelo Talita Donegá, que também é amiga do jogador. Assim ela conseguiu ser convidada para o evento em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.