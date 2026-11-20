Relatório da PF tem diálogos de Vorcaro sobre Mendonça

O delegado da Polícia Federal Victor Arruda de Oliveira identificou sete conjuntos de mensagens com referências ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em conversas do banqueiro Daniel Vorcaro com terceiros. Os registros constam em relatório de 35 páginas encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá avaliar se há elementos para abrir uma investigação contra o magistrado.

Segundo a PF, não foram identificadas trocas diretas de mensagens entre Mendonça e o dono do Banco Master no celular de Vorcaro. O ministro do STF já admitiu que encontrou pessoalmente o banqueiro, em 2025, na sede do instituto do qual era sócio em São Paulo.

O sigilo do documento foi levantado nesta sexta-feira, 20, pelo presidente do STF, Edson Fachin, a pedido do próprio Mendonça, como revelou o Estadão. As informações reunidas no relatório já haviam se tornado públicas anteriormente.

A PF relatou ao Supremo menções aos dez atuais integrantes do STF localizadas no conteúdo extraído do celular de Vorcaro e sugeriu ser necessário apurar a situação de quatro deles: Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

O nome de Mendonça não estava na versão original do relatório da corporação e foi incluído após o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, pedir que o documento fosse refeito. Mendonça pediu a abertura do sigilo como reação ao acréscimo do nome dele. No entendimento do ministro, segundo interlocutores, ele não deveria ter sido alvo do relatório como os demais colegas.

O primeiro conjunto de mensagens analisado pela PF envolve o advogado Ciro Soares. Em 7 de fevereiro de 2025, após tentativas de contato por telefone, ele enviou a Vorcaro a mensagem "Tô André M.". Os dois conversaram por chamada de voz. No dia seguinte, Ciro encaminhou ao banqueiro uma fotografia ao lado do ministro, acompanhada de um áudio de seis segundos.

"Fala, Vorcarinho, trabalhando por você! Levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno", disse o advogado no áudio enviado em 8 de fevereiro de 2025.

O delegado ressalta, porém, que "não foram identificados, durante as buscas realizadas por palavras-chave, registros que evidenciem diálogo direto entre os interlocutores Daniel Bueno Vorcaro e o ministro André Mendonça, seja por meio de aplicativos de mensagens, seja por qualquer outro canal de comunicação observado".

O segundo conjunto de mensagens trata de um encontro entre Vorcaro e Mendonça. Em 13 de março de 2025, o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP) tentou ligar para o banqueiro e, em seguida, enviou uma mensagem agendando uma reunião com o ministro para o dia seguinte, às 17h, na Alameda Santos, em São Paulo. "Marcado", respondeu Vorcaro. No dia do compromisso, o banqueiro avisou que estava a caminho. Após uma ligação de 20 segundos, recebeu a mensagem: "Ministro já está te esperando".

Relator da Operação Compliance Zero antes de a investigação ser assumida por Fachin, Mendonça admitiu ter recebido Vorcaro pessoalmente no início de 2025. Segundo o magistrado, o encontro durou entre 20 e 30 minutos e ocorreu na sede do instituto educacional do qual era sócio até setembro, em São Paulo.

Cezinha de Madureira é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro em tratativas envolvendo processos em tribunais superiores. O deputado nega irregularidades.

Na terceira sequência de mensagens, de 17 de abril de 2024, um contato salvo no celular de Vorcaro como "Marcus Vinicius advogado" mencionou um compromisso com Mendonça no STF.

"O André Mendonça me chamou lá no STF às 16h. Posso ir com vc agora ou às 17h?", escreveu o interlocutor. "Opa", respondeu Vorcaro, que trocou ligações com o advogado na sequência.

O quarto registro envolve o jornalista Márcio Chaer, do ConJur. Em 30 de março de 2024, ele encaminhou a Vorcaro uma mensagem atribuída a Mendonça na qual o ministro recusava um convite para participar de um evento em Londres, que reuniria Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e integrantes da cúpula dos Três Poderes.

"Querido Marcio, gratíssimo pelo convite, mas infelizmente não poderei participar. Em abril, já viajo para Portugal onde ficarei uma semana. De qualquer modo, parabéns pelo evento. Forte abraço", dizia a mensagem.

O quinto conjunto de mensagens é de 22 de maio de 2024, quando um contato identificado como "Lili Master" consultou Vorcaro sobre um jantar que seria oferecido pelo empresário João Camargo em homenagem ao ministro.

"Sr. João Camargo irá fazer um jantar na casa dele pro Min André Mendonça, pediu para verificar se vc irá, é nome na mesa?", dizia a mensagem.

A sexta referência aparece em uma conversa de 1º de outubro de 2024, quando Vorcaro encaminhou ao então diretor do Banco Central Paulo Sérgio Neves uma mensagem que mencionava Mendonça. O ex-servidor da autoridade monetária é suspeito de frustrar a fiscalização do Banco Central sobre os ativos do Master.

O sétimo registro foi localizado em uma conversa de 24 de maio de 2025. Na ocasião, um contato salvo como "Jarbas" encaminhou a Vorcaro um convite para participar de um evento em Minas Gerais do Instituto Iter, fundado por André Mendonça.

O contato foi feito por Jarbas Soares Júnior, jurista, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais e político filiado ao PSB. Ele é primo do advogado Ciro Soares.

Pessoas próximas a André Mendonça afirmam que o ministro está insatisfeito por ter sido colocado na mesma posição de outros integrantes do STF citados nas investigações sobre o Banco Master. O relatório da Polícia Federal reúne informações que já haviam sido divulgadas durante a Operação Compliance Zero.

Aliados do magistrado avaliam que Fachin não deveria sequer ter encaminhado à PGR o relatório produzido pela PF com base em referências feitas por terceiros. No entorno de Mendonça, a avaliação é que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, adotou um tratamento diferente daquele aplicado a outras seis representações, ao encaminhar informações sobre um ministro cujas menções no material analisado consistiriam exclusivamente em citações de terceiros.

Nos bastidores do STF, magistrados auxiliares avaliam que, ao pedir a retirada do sigilo do relatório, Mendonça constrange outros ministros citados no escândalo do Master que não adotaram a mesma iniciativa.

O delegado da Polícia Federal responsável pelo relatório ressalvou que a análise não esgotou o conteúdo do celular de Vorcaro. Segundo ele, "o presente trabalho deve ser compreendido à luz das limitações temporais existentes, o que afasta a possibilidade de realização de levantamento exaustivo e integral de todo o conteúdo armazenado, bem como do esgotamento individualizado de cada menção, referência ou elemento informacional constante dos diversos arquivos existentes no dispositivo".

Ao concluir o documento, o delegado reforçou a ressalva: "Inobstante o resultado obtido, a presente diligência não pode ser considerada exaustiva".

Retaliação de Dino não consta em relatório da PF

Em 15 de setembro, cerca de uma hora antes do início da sessão do STF que julgaria suspeitas envolvendo Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino proferiu uma decisão na qual levantou suspeitas de que André Mendonça teria favorecido interesses do Banco Master e da Prefeitura de São Paulo em troca de recursos para o Instituto Iter, fundado pelo magistrado.

O relatório da Polícia Federal, cujo sigilo foi levantado nesta sexta-feira por Edson Fachin, não faz referência a essas suspeitas.

As acusações foram levantadas em uma ação movida pelo PCdoB sobre a concessão dos serviços funerários de São Paulo, na qual foi identificada a participação do cunhado de Daniel Vorcaro no conselho de uma das concessionárias. Na decisão, tomada de ofício, sem provocação das partes, Dino solicitou documentos à Prefeitura de São Paulo e ao Ministério Público estadual para esclarecer o que classificou como "outros fatos conexos (...) que demandam esclarecimento".