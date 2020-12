Rato é flagrado em praça de alimentação de shopping; assista

Uma surpresa desagradável assustou os frequentadores de um shopping nesta quarta-feira (9). Um rato apareceu subindo em cadeiras, mesas e até na mochila de um cliente que estava na praça de alimentação do shopping na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O vídeo viralizou nas redes sociais e mostrou o pânico de algumas pessoas com o roedor. Nas imagens é possível ver um rapaz retirar a tempo uma bandeja com a comida antes que o rato encostasse nela.

Por meio de nota, o Shopping Tijuca afirmou que realiza inspeções e dedetizações periódicas no espaço. Também, que já acionou a empresa responsável pelo serviço para uma nova revisão e reforço nos trabalhos já realizados. No entanto, o shopping não disse quando a nova dedetização será feita.

A Vigilância Sanitária municipal do Rio de Janeiro afirmou que está ciente do caso e que vai fazer uma inspeção no centro comercial. O shopping poderá ser multado ou até interditado. De acordo com o órgão municipal, não é comum a presença de ratos e que estes podem entrar por vários acessos, inclusive externos aos restaurantes.

"Os estabelecimentos devem se precaver contra o surgimento de roedores, realizando as medidas preventivas de controle e a desratização com empresa credenciada. Deve-se evitar, ainda, o acúmulo de resíduos de alimentos e embalagens", explicou o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária.