Prouni oferta mais de 100 mil vagas para o ensino superior; veja como e quem pode se inscrever

Interessados em concorrer uma bolsa de estudos na segunda edição do Programa Universidade Para Todos (Prouni 2021) já se encontram abertas pelo prouniportal.mec.gov.br. O período de inscrições começou hoje, 13 de julho, e, segue até sexta-feira, 16 de julho. As informações são do Portal PNE.

Quem pode se inscrever no Prouni?

- Ter cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral na rede privada de ensino;

- Ser pessoa com deficiência;

- Professores da rede pública de ensino;

É importante ressaltar que somente pode se inscrever no ProUni o concorrente que tiver notas acima de 450 pontos nas provas do Enem 2020 e nota diferente de zero (0) na prova de redação do exame (exceto os candidatos ‘treineiros’);

Para a bolsa integral (renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos – igual ou inferior a R$ 1.650); para a bolsa parcial (renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos – igual ou inferior a R$ 3.300);

Vagas ofertadas

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou 134.329 bolsas para o ProUni 2021/2, sendo 69.482 bolsas integrais (100%) e 64.847 bolsas parciais (50%) em 952 instituições privadas de ensino superior em todo o território nacional brasileiro.