Professora causa revolta ao pedir que alunos da APAE usem palha de aço para ilustrar cabelo afro

Uma atividade proposta por uma professora do 3º ano do ensino fundamental em uma escola, provocou revolta após a educadora pedir que os alunos usassem palha de aço para ilustrar o cabelo crespo de uma pessoa negra. Com a repercussão negativa do exercício, a professora responsável, Luciana Silva, se justificou e disse que o objetivo era estimular a percepção tátil e promover reflexão sobre a identidade negra. As informações são do portal Metrópoles.

O exercício foi enviado por meio de grupo de WhatsApp aos responsáveis pelos estudantes da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) Maria Azevedo Costa em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A professora enviou um áudio dando as orientações para a atividade, da disciplina de Artes.

“Hoje é Dia da Consciência Negra, então vocês vão fazer o seguinte: colocar, em cima do cabelo, fazendo um enfeite com bombril”, disse a profissional em mensagem gravada no último sábado (20). A atividade consiste na ilustração em preto e branco de um homem de cabelo afro, simbolizando uma pessoa negra.

A proposta da atividade provocou revolta entre os responsáveis que estavam no grupo, já que a associação do cabelo crespo à palha de aço, utensílio frequentemente chamado pelo nome da marca Bombril, tem um histórico racista e de opressão à população negra.

A APAE de Ribeirão da Neves informou que repudia qualquer manifestação racista e ou preconceituosa. “Inclusive trabalhamos com um público que historicamente sofre com o preconceito, pessoas com deficiência intelectual”, completou a instituição.

Por meio de um texto, Luciana Silva disse que queria demonstrar que o tipo de cabelo e a cor da pele não podem ser fatores que determinam as oportunidades que uma pessoa deve receber.

“Minha turma é composta por oito estudantes com deficiência múltiplas. O trabalho está sendo desenvolvido de forma remota por ser público de risco. No dia 20/11, Dia da Consciência Negra, postei no grupo de WhatsApp dos familiares dos meus alunos uma tarefa onde eles deveriam compor o cabelo do desenho enviado, com fios de aço”, começa o texto.

Ela explica que, na mesma atividade, também usou um trecho de música composta por Paulinho Camafeu, publicado no jornal O Tempo no mesmo dia. “[O trecho] relata as dificuldades das pessoas negras em arrumar emprego por causa da sua cor e, principalmente, por causa das características dos seus cabelos”, pontua a professora.

“Com isso quis demonstrar para os meus alunos que o tipo de cabelo e ou a cor da pele não pode ser referência para dar oportunidades, bem como todos somos iguais independente das características”, completa.