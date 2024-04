Professora cai de uma sala de aula para outra após chão ceder

Em Vitória, no Espírito Santo, uma professora caiu do teto de uma sala de aula após o piso do andar em que ela estava ceder, na noite de quinta-feira (18). Não foi divulgada a identidade da docente.

A professora caiu do segundo para o primeiro andar e teve escoriações, além de se queixava de dores no abdômen, coluna e braços, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo informações de familiar da professora, que não quis se identificar, ela foi avaliada por um ortopedista, passou por exames e não teve nenhuma fratura, porém continuava se queixando de dor nas costas.

Aulas forão suspensas

Por nota, a instituição confirmou o incidente e disse que não havia alunos em sala. A sala foi imediatamente interditada.

De acordo com a Rede Inspira, responsável pela gestão da escola, os alvarás referentes à parte estrutural estão todos em dia, sendo o piso feito de estrutura metálica válida por 20 anos.

É aguardada uma vistoria na escola, nesta sexta-feira (19). O colégio suspendeu as aulas nos dois turnos. A instituição de ensino declarou que está oferecendo à professora, familiares e toda a comunidade todo o apoio necessário.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta por um aplicativo, o pai de um aluno, que não se identificou, declarou que espera que o caso seja acompanhado de perto e lamentou o que aconteceu.

(Com informações do Portal G1 Espírito Santo e Tv Gazeta)

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador de Política e Economia)