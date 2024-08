Primeiros corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo chegam ao IML de SP

Os dois primeiros veículos transportando corpos das vítimas do acidente aéreo que ocorreu na sexta-feira (9) e deixou 62 mortos em Vinhedo, São Paulo, chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) Central da capital por volta das 8h deste sábado (10). Os carros foram escoltados pela Polícia Rodoviária ao longo do trajeto.

Esses veículos transportavam dois corpos identificados ainda no local do acidente, enquanto outros 10 aguardam perícia para identificação. No total, mais de 20 corpos foram resgatados dos destroços, com alguns ainda à espera de transporte entre Vinhedo e São Paulo.

Os corpos que chegaram ao IML Central não apresentavam sinais de carbonização. A unidade foi destinada exclusivamente para receber os corpos das vítimas do acidente. Pelo menos 20 profissionais, divididos em cinco equipes, estarão de plantão para realizar as perícias.

Uma força-tarefa foi mobilizada para o trabalho de identificação, com o apoio de um caminhão frigorífico na sede do Instituto.