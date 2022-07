Presidente critica prazo de manifestação sobre acusação de incitação à violência

O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento, na noite desta sexta-feira (15), e falou sobre visita a Foz do Iguaçu, no Paraná (PR). Jair esteve reunido com a família do tesoureiro Marcelo Arruda, morto a tiros em um confronto durante uma comemoração de aniversário, com o tema "PT". O acusado, Policial Penal Jorge Guaranho, segue recebendo ajuda médica. O presidente disse que “não entende a motivação do crime” e que houve uma “exploração política sobre o caso”.

Em seguida, ao comentar uma matéria, Jair Bolsonaro criticou o prazo de 48h para se manifestar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, sobre suposta propaganda eleitoral irregular e incitação à violência. Bolsonaro rebateu as acusações atacando os partidos de esquerda. “Quem faz acusações é o pessoal de esquerda, que apoia ditaduras pelo mundo todo, ditaduras que mata dois 'Viatnãs' por ano. Que a gente não fica sabendo que é tudo fechado lá”, disse o chefe do executivo federal.

Pelo twitter, Jair também se manifestou.

A denúncia foi ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Rede Sustentabilidade, Partido Comunista do Brasil (PC do B), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Verde (PV), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Solidariedade. Caso comprovado, pena de multa individual de R$ 100 mil por ato.

Assista ao pronunciamento na íntegra: