Prefeitura reserva 14 mil doses da vacina da Janssen para pessoas em situação de rua

A Prefeitura de São Paulo anunciou que 14 mil doses da vacina da Janssen foram reservadas para a vacinação de pessoas em situação de rua com mais de 18 anos a partir desta segunda-feira (28). Ao todo, 114 mil doses do imunizante, o primeiro com o regime de dose única, foram recebidas pela cidade no último sábado (26). As informações são do Yahoo.

O objetivo da nova etapa é concluir a vacinação dessa população que não está cadastrada nos centros de acolhida da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e que ainda não se imunizou.

De acordo com o censo de 2019, mais 24 mil pessoas estão em situação de rua na cidade de São Paulo. A prefeitura diz que 11,6 mil estão acolhidas e 12,6 mil vivem nas ruas.

As outras 100 mil doses do imunizante da Janssen, fabricado pela farmacêutica belga-americana Johnson & Johnson, foram distribuídas às 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e serão destinadas à vacinação do público elegível.