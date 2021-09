Populares espancam homem que marcou encontro com menina de 12 anos

Um homem foi espancado na noite desta quinta-feira (16) após marcar encontro com uma menina de 12 anos, na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. O homem é investigado pela polícia, suspeito de aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança. As informações são do portal R7.

A Polícia Militar relatou que o homem marcou o encontro com a garota, que seria filha de seu ex-sócio. No local combinado, o suspeito foi surpreendido pela família da menor.

O suspeito foi é agredido com tapas, socos e pontapés. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro.

A PM não soube informar se o homem buscava abusar sexualmente da adolescente. O caso foi encaminhado ao 49º Distrito Policial da Cidade Tiradentes, que não passou detalhes do caso.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou, por meio de nota, que “um empresário de 24 anos é investigado pelo 54º DP (Cidade Tiradentes) sob suspeita de aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança de 12 anos. Ele foi flagrado pela mãe da menina durante conversa em uma rede social. A mulher, se passando pela criança, marcou encontro com o investigado, por volta das 19h de ontem [quinta-feira] (16), quando foi detido por parentes dela até a chegada da PM. Todas as circunstâncias dos fatos são apuradas”.