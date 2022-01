Policial aposentado ‘caça’ ex-mulher no trabalho com arma após audiência de divórcio

Um policial aposentado de 55 anos tentou "caçar" a ex-mulher no trabalho, horas depois da audiência de divórcio do casal. Imagens mostram a mulher correndo do ex e tentando se esconder, enquanto o homem procura por ela com uma arma na mão. As informações são do G1 Sorocaba e Jundiaí.

Segundo apurado pelo g1, a denúncia do Ministério Público por tentativa de feminicídio foi aceita pela Justiça, o que torna o homem réu. O caso aconteceu em Sorocaba (SP) e foi registrado em 25 de outubro do ano passado. O réu, que teve o pedido de liberdade negado pela Justiça em janeiro, permanece preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque do ex-marido ocorreu numa segunda-feira, 25 de outubro, em uma loja na avenida Ipanema, no Jardim das Flores. Testemunhas contaram que houve disparo de arma no comércio. Na ocasião, o policial caminhou até a mulher, que trabalhava no local e em seguida, houve a confusão.

Ao g1, a vítima, que terá a identidade preservada, contou que foi surpreendida com o ex-marido armado dentro da loja. "Peguei o celular para ligar para o 190. Quando comecei a discar, eu o vi levantando a camisa e sacando a arma. Gritei que ele estava armado e aí ele fez o disparo. A arma deu problema no pente e engatilhou. Chutou outras duas portas e apontou a arma para outras pessoas", lembra a mulher.

A maior parte da ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima conseguiu correr e subir para outro cômodo. Na sequência, o suspeito entrou no refeitório, apontou a arma para uma funcionária e perguntou onde a ex-esposa estava.

O caso foi investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. A vítima, que já tinha uma medida protetiva, não ficou ferida. Os dois estavam separados havia cerca de 4 meses.

Segundo a ex-esposa, o casamento de três anos acabou por ter sido um relacionamento abusivo e, mesmo após a separação, o policial insistia em mensagens e ligações.