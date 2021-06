Polícia prende acusado de estuprar criança de 8 anos dentro de hotel

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (14), acusado de ter estuprado uma criança de 8 anos de idade, em um hotel na rua Pedro Botelho, no Centro de Manaus. As informações são do Portal Holanda.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que um suspeito estaria dentro de uma hospedaria aliciando um menino. Os agentes foram até o local e encontraram o homem com a vítima, de apenas oito anos de idade, em um dos quartos da pensão.

Os envolvidos, tanto o menor de idade quanto o autor do crime, foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o homem foi preso e autuado por abuso sexual.