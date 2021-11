Polícia encontra criança desaparecida; ela dormia debaixo dos travesseiros dos pais

Uma família passou por um enorme susto quando deu por falta da filha de 4 anos, que “desapareceu” depois de estar brincando de esconde-esconde com a irmã mais velha, em Lucas do Rio Verde (MT). Polícia Militar e Bombeiros e Guarda Municipal foram chamados para realizar buscas. Até que a menina foi encontrada dormindo, sob travesseiros, no quarto do casal. O caso aconteceu nessa quarta-feira (17). As informações foram divulgadas pelo G1 MT.

Equipes da Polícia Miliar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal foram chamadas pelos pais, aflitos com o desaparecimento da criança. As buscas levaram cerca de 40 minutos.

De acordo com PM, a mãe ligou "desesperada". Relatou que a menina de 4 anos estava brincando de esconde-esconde com a irmã mais velha, de cerca de 10 anos, quando desapareceu.

O sargento Marcelo suspeita de que a menina se entocou debaixo dos travesseiros no quarto dos pais para se esconder da irmã e acabou dormindo.

"O tempo estava chuvoso e propício, então ela se escondeu e acabou apagando", brincou.

Sem pistas

O soldado do Corpo de Bombeiros Jamesson Rocha de Menezes conta que a equipe realizou buscas pela casa, pelo bairro e verificaram até câmeras de segurança dos comércios da região, mas não encontraram pistas.

"Foi uma situação atípica, bem preocupante, mas que terminou em um final feliz. Os pais já tinham procurado, mas não encontraram. Fizemos buscas na casa, inclusive no quarto, e nas imediações, chamamos várias vezes pelo nome da criança, mas ela não respondia", contou.