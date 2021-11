Polícia encontra cova clandestina que pode ser relacionada a serial killer

Ossadas ainda não identificadas foram localizadas pela Polícia Militar em uma cova clandestina, nesta quarta-feira (17), em São Paulo. Acredita-se que os corpos podem ter relação com o assassino em série Jorge Luiz, preso em 2016, batizado de "Monstro da Alba", nome de uma favela da região. As informações são do Brasil Urgente.

Os primeiros ossos foram localizados por funcionários da Secretaria de Abastecimento de São Paulo, que trabalhavam no local.

O delegado da PM Glaucus Vinícius Silva, que participou da investigação, disse que o corpo de uma das vítimas nunca havia sido encontrado. Investigadores descobriram, ainda, que Luiz atuava nas proximidades.

Conheça o assassino

Jorge Luiz era pintor e confessou oito assassinatos. Depois de cometer os crimes, ele enterrava suas vítimas em casa. A denúncia das mortes partiu da própria mãe do serial killer.

Além dos ossos e restos mortais, também foram localizados pelos peritos pertences pessoais, como roupas e um anel. Os objetos devem ser utilizados na identificação do corpo.