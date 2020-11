PM sequestra e mata ex-namorada, mesmo com intermediação do Bope

Um policial militar fez sua ex-namorada, a estudante Mayara Pereira Fernandes refém por cerca de duas horas e meia. Em seguida, ela foi assassinada na tarde desta sexta-feira (27). O homem foi preso em flagrante.

O crime aconteceu no estacionamento de uma universidade, na cidade de Valença, sul do Rio de Janeiro. O PM manteve a vítima sob a mira de uma arma dentro do carro.

A polícia foi chamada por volta das 10h30, quando a universidade informou que equipes de segurança viram os dois discutindo dentro do carro e notaram que o homem estava armado. Durante as horas em que o PM fazia a jovem de refém, alunos, professores e funcionários ficaram dentro das salas de aula.

Todos os acessos à universidade foram bloqueados pela Polícia Militar. Agentes do Batalhão de Operações Especiais, junto com outros policiais militares e policiais civis, fizeram a negociação para liberar a vítima, sem sucesso.

A PM informou que a jovem foi mantida refém dentro de um carro. Policiais que negociavam a rendição imobilizaram o homem logo após o disparo contra a vítima. Ele foi levado algemado para a delegacia.

O policial que matou a jovem era lotado no batalhão de Resende, município que fica na mesma região.

Vítima chegou a ser socorrida

Mayara era aluna de um curso de pós-graduação da área de odontologia. Ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Escola da universidade, mas não resistiu.

A vítima sofreu quatro paradas cardíacas depois de ser atingida pela arma de fogo. Ela morreu antes de ser levada para cirurgia.