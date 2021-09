Pitbull solto na rua mata animal pequeno a mordidas na frente da tutora do bicho

Na última quarta-feira (22), um cão de pequeno porte foi atacado e morto por um pitbull, na frente da dona do animal, em Palmeira dos Índios, município do agreste de Alagoas. Populares chegaram a acompanhar a cena, mas não souberam reagir diante da fúria do bicho. As informações são do Metrópoles.

Os vizinhos não souberam explicar em que momento iniciou o ataque do pitbull ao segundo animal. De acordo com os populares, a dona do cão pequeno não conseguia interferir na situação com medo de ser atacada e teve que assistir o bicho ser mordido, machucado e morto.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que a mulher presencia a cena e começa passar mal por não poder ajudar o seu animal de estimação. Ainda segundo testemunhas, o dono do pitbull só apareceu no local horas depois do ataque, pegou o cão nos braços e foi embora.

A polícia foi acionada e o tutor deve responder legalmente pelo ocorrido.