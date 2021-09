Pedreiro mata patrão a tiros por não aceitar valor do serviço estipulado pelo suspeito

Uma discussão entre patrão e empregado terminou em morte no último domingo (19), em Ceilândia. Antônio da Silva, conhecido como ‘Mineiro’, foi assassinado a tiros de espingarda, após não aceitar o valor do serviço cobrado pelo pedreiro. As informações são do Metrópoles.

De acordo com Thiago Peralva, da 19ª Delegacia de Polícia, a vítima teria se recusado a pagar o valor combinado por achar que não era compatível com o trabalho prestado. Revoltado, o suspeito sacou uma arma e atirou contra ‘Mineiro’.

Antônio chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas veio a óbito na manhã desta segunda-feira (20). A polícia conseguiu prender o envolvido e a arma do crime. O acusado está à disposição da Justiça.