Pastora Flordelis inicia gravações de novo documentário biográfico

A pastora e deputada federal Flordelis dos Santos iniciou nesta semana as filmagens de um documentário biográfico sobre si mesma, produzido por uma empresa cinematográfica norte-americana. Dos seis novos projetos documentais sobre a pastora, este é o único que tem a participação direta de Flordelis.

Segundo o portal Extra, o documentário focará no processo criminal pelo qual passa Flordelis, acusada de ser a mandante do assassinato de seu marido Anderson do Carmo, e seguirá narrativa similar ao da série antológica "American Crime Story", desenvolvida por Scott Alexander e Larry Karaszewski. Porém, ainda não foi divulgado quais os futuros meios de exibição do novo documentário.

A cooperação de Flordelis com a produtora americana não foi sua única tentativa de repercutir seu caso internacionalmente. Em novembro de 2020, a pastora gravou um vídeo para sua página na rede social com legendas em inglês. Nele, ela afirma sua inocência, chora ao dizer que usa tornozeleira eletrônica e pede que alguma organização estrangeira a ajude. Flordelis também teria a esperança de que seu caso fosse exposto para Kim Kardashian, celebridade americana que mantém uma organização especializada na revisão da prisão de acusados que estão há anos no sistema prisional sem reabertura ou provas contundentes que justifiquem o cárcere.