Operação conjunta da PM e PRF contra assaltos a banco termina com 25 mortos

Vinte e cinco suspeitos de estarem planejando assaltos a banco na cidade de Varginha, Minas Gerais, foram mortos durante uma o operação conjunta entre as polícias Militar daquela Estado e Polícia Rodoviária Federal. Toda a ação terminou na madrugada deste domingo. De acordo com a PRF, houve dois confrontos. Não há registro de policiais mortos ou feridos. As informações são do Portal UOL.

Numa primeira abordagem, 18 suspeitos foram mortos. Houve ainda a apreensão de dez fuzis, munições, granadas e dez veículos roubados. Em seguida, em uma chácara, ocorreu uma segunda ação, com intensa troca de tiros, segundo a política. Sete suspeitos foram mortos, três armas e explosivos recuperados.

A porta-voz da PM de Minas Gerais, capitão Layla Brunella, pelas redes sociais, comentou sobre a operação. "Muito provavelmente é a maior operação contra o 'novo cangaço' feita no país. Os infratores provavelmente fariam um roubo na data de amanhã, ou hoje, e foram surpreendidos pelo nosso serviço de inteligência integrado à Polícia Rodoviária Federal".

Está prevista ainda para hoje uma entrevista coletiva em que serão passados mais detalhes a respeito da operação.