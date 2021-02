Mulher mantida refém dentro de caminhão é salva após postar imagem nas redes sociais

Um pedido de socorro postado nas redes sociais levou a prisão de um caminhoneiro que agredia e mantinha a própria esposa refém dentro do caminhão. A mulher, de 38 anos, postou em suas redes uma foto com o símbolo de uma cruz vermelha pintada na palma da mão.

Esse símbolo é comumente usado por mulheres para pedir ajuda em casos de violência. Na mensagem, a mulher dizia que estava sofrendo agressões do marido. A história teve muitos compartilhamentos e chegou ao conhecimento da Polícia Rodoviária Federal, que interceptou o caminhão no km 78 da BR-153. Segundo a polícia, no momento da abordagem a vítima apresentava sinais de violência no rosto.

O casal mora em Anápolis (GO) e estava retornando para casa após uma viagem a Santa Catarina. O marido, de 41 anos, é caminhoneiro e já respondia a outros inquéritos policiais pelo mesmo crime, mas não havia medida protetiva contra ele. O caminhão foi retido e ficará à disposição da empresa. A mulher passou por exame de corpo de delito e foi liberada.