‘Mulher-Gato’: A amante de chefe do tráfico da Maré é presa por roubar celulares

A prisão de Luana Rabelo, conhecida como a travesti Mulher-Gato, suspeita de se envolver com chefões do tráfico do Complexo da Maré, pode ajudar os policiais a entenderem como funcionam os esquemas criminosos na área carioca. As informações são do G1 São Paulo.

De acordo com o delegado Marcus Vinícius Amin, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Luana já estava sendo monitorada pelos agentes, após ser ameaçada pela esposa de um dos traficantes, que descobriu a traição do marido.

Peça chave para entender o tráfico na Maré

No celular da suspeita, pode contar detalhes de como funciona o tráfico de entorpecentes na região, segundo o delegado. Por isso, o aparelho telefônico de Luano é considerado como essencial para a apuração dos policiais.

"A gente estava monitorando porque ela vive fora da favela e a fim de tentar apreender os celulares, alguma coisa que ela tenha para acrescentar na investigação", acrescenta Marcus.

Mandado de prisão

A polícia prendeu Luana após ela ser suspeita de praticar uma série de roubos. Entre 2020 e 2021, foram feitos vários registros de ocorrência na delegacia da Ilha do Governador, na 38ª DP (Brás de Pina) e na 16ª DP (Barra da Tijuca) com o mesmo modus operandi: a jovem se aproximava da vítima, demonstra simpatia e se aproveitava da distração das vítimas para roubar o celular.